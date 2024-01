Rathbone Brothers Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Rathbones verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,72 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,39 Prozent, was bedeutet, dass Rathbones im Branchenvergleich um -6,33 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,04 Prozent im letzten Jahr, wobei Rathbones um 8,67 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Rathbones weist ein KGV von 23,2 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 20,29. Damit ist die Aktie überbewertet und wird als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Rathbones überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Rathbones beträgt derzeit 1,97 Prozent, was 1,43 Prozent unter dem Mittelwert von 3,4 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Rathbones von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.