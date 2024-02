Rathbone Brothers Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Rathbones zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1728,54 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1582 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -8,48 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1670,52 GBP, was einer Distanz von -5,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite bei 1,97 Prozent, was 1,43 Prozent unter dem Mittelwert von 3,4 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Rathbones eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rathbones zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,43 Punkten, was als "Neutral" eingestuft wird, während der 25-Tage-RSI bei 68,2 Punkten ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz wurde bei Rathbones in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Ebenso wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung belohnt wird. Zusammenfassend erhält Rathbones daher für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.