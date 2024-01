Rath Beteiligungs- Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Rath":

Die Aktie des Unternehmens Rath bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,94 %. Dies liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,62 %, was zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rath aktuell bei 28,58 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 29 EUR, was einen Abstand von +1,47 % bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 30,92 EUR, was einer Differenz von -6,21 % entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Rath durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Rath in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert wurde. In den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rath beschäftigt, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, das Sentiment und den Anleger eine Gesamtbewertung von "Neutral".