Rath Beteiligungs- Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Rath in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Rath liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rath diskutiert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Rath in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 3,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,39 Prozent im Vergleich zur Branche. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,93 Prozent im letzten Jahr, und Rath lag um 4,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.