Rath Beteiligungs- Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Aktie von Rath zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 28,46 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 27,2 EUR liegt, was einem Abstand von -4,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 31,16 EUR, was einer Differenz von -12,71 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal für die Rath-Aktie entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Anleger-Stimmung bei Rath in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat Rath in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,32 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +2,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Rath 2,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem Rating "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Rath beträgt 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.