RateHawk stellt Rebranding und Interface-Update vor

London (ots/PRNewswire) -RateHawk.com, ein Online-System für das Buchen von Unterkünften, Flugtickets und Transferleistungen für Touristikunternehmen, kündigte eine umfassende Rebranding-Kampagne an, die eine aktualisierte Corporate Identity, eine strategische Neuausrichtung und die Enthüllung eines neuen Logos umfasst.Die Idee hinter der Neuerung besteht darin, die unschätzbare Rolle von Reisebüros und -veranstaltern sowie anderen Touristikunternehmen weltweit hervorzuheben. RateHawk würdigt sie als unbesungene Superhelden, die täglich Herausforderungen meistern, sich an eine sich ständig weiterentwickelnde Landschaft anpassen und die Erwartungen ihrer Kunden stets übertreffen, um deren größtmögliche Zufriedenheit zu gewährleisten. Die Pandemie-Krise hat die Komplexität weiter verstärkt, da die Branche die digitale Transformation in einem solchen Maße und schnell umsetzen musste, wie es normalerweise Jahre in Anspruch nehmen würde. RateHawk ist sich der anspruchsvollen Rolle der Reiseprofis angenommen und bleibt standhaft in seinem Engagement, die Tools und Technologien, die Reiseprofis befähigen und sie effektiv in den Status von Superagenten erheben, weiterzuentwickeln und zu perfektionieren.Felix Shpilman, CEO der Emerging Travel Group, RateHawks Muttergesellschaft, sagt dazu: "In seiner siebenjährigen Geschichte hat sich das Unternehmen RateHawk von einem B2B-Hotelbuchungssystem zu einer fortschrittlichen Plattform entwickelt, die eines der umfangreichsten Hotelangebote auf dem Markt bietet und ein umfassendes Spektrum an Reisedienstleistungen bereitstellt. Was uns von anderen abhebt, ist unsere produktorientierte DNA, die unseren Ansatz bei allen Unternehmungen leitet. Diese vorausschauende Denkweise versetzt RateHawk in die Lage, Innovationen in einer Branche voranzutreiben, die in der Vergangenheit für ihren Widerstand gegen Veränderungen und ihre begrenzte Online-Präsenz bekannt war.""Unser Ziel besteht darin, unsere Partner von den Herausforderungen zu befreien, die die Digitalisierung für sie mit sich bringt. RateHawk ist bestrebt, aktiv mit seinen Partnern zu kooperieren, um die RateHawk-Produkte an deren spezifische Anforderungen anzupassen. Wir entwickeln Tools, die es Fachleuten ermöglichen, den Verkauf von Reiseleistungen zu verbessern, führen Lösungen ein, die es ermöglichen, Geschäfte aus der Ferne abzuwickeln, bahnen neue Zahlungsmethoden und -verfahren an und bieten gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundenservice. Mit RateHawk können die Partner sicher sein, dass sie in ihrem anspruchsvollen Beruf nicht allein sind – sie erhalten erstklassige Produkte und professionelle Unterstützung," so Felix Shpilman weiter.Die neue visuelle Identität verwendet eine schwarz-gelbe Farbpalette, die das etablierte Erbe von RateHawk bewahrt und es gleichzeitig lebendiger und einprägsamer macht. Die gelbe Kernfarbe der Marke, die Energie, Leidenschaft und Enthusiasmus symbolisiert, erhielt einen neuen, lebhafteren und dynamischeren Ton.Das überarbeitete Logo bewahrt die Kontinuität des ursprünglichen Designs und behält die ikonenhafte Falkengrafik bei, von der RateHawk seinen Namen ableitet. Ähnlich wie ein Jagdfalke, der die Landschaft von oben überblickt, befähigt RateHawk Reisebüros, ihre Flügel auszubreiten und ihren Horizont zu erweitern, so dass sie Angebote effizient navigieren und die besten Angebote und Preise für ihre Kunden sichern können.Ratehawk ist eine Tochtergesellschaft der Emerging Travel Group, einem global agierenden Reiseunternehmen. Mit einem vielfältigen Team von über 2.600 Mitarbeitern in 80 Ländern erzielte die Emerging Travel Group im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 1 Milliarde US-Dollar.RateHawk beschäftigt über 500 Branchenprofis und hat Büros weltweit – so in London, Berlin, Mailand, Lissabon, Warschau, Dubai, Limassol und Wilmington. Die Plattform wird von mehr als 54.000 Geschäftsreisenden weltweit genutzt. In den ersten drei Quartalen 2023 stieg der Nettoumsatz von RateHawk im Vergleich zum Vorjahr um über 100 %.Die Plattform verfügt über eines der umfangreichsten Hotelverzeichnisse auf dem Markt, mit einer Auswahl von 2,2 Millionen Unterkünften, die sorgfältig von 210 Anbietern zusammengestellt und gepflegt werden, verstärkt durch 80.000 Direktverträge mit Hotels, dazu Kontakte zu über 350 Fluggesellschaften und Transferdienstleistern in 150 Ländern. RateHawk vertreibt seine Hotelbetten auch nahtlos über eine API an globale Online-Reiseagenturen (OTAs), Reiseveranstalter und Technologieunternehmen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2266522/RateHawk.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2266523/RateHawk_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ratehawk-stellt-rebranding-und-interface-update-vor-301992516.htmlPressekontakt:Pressekontakt,Anita Gusich,Pressesekretärin,pr@emergingtravel.com,+44 20 3966 1656Original-Content von: RateHawk, übermittelt durch news aktuell