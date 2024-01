Rastar Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse von Rastar zeigt interessante Aspekte in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rastar bei 65 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rastar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Abschließend betrachtet die Dividendenanalyse zeigt eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte von 2,46 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Rastar-Aktie.