Rastar Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Rastar-Aktie zeigt starke Performance in vergangenen 12 Monaten

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Rastar-Aktie eine beeindruckende Rendite von 33,66 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,29 Prozent aufweist, liegt Rastar mit 28,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Rastar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rastar-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 84,29 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigt der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rastar-Aktie derzeit bei 3,7 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 3,49 CNH aus dem Handel ging, was einen Abstand von -5,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -6,93 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht".