Rastar Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für Rastar liegt bei 25,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 52, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rastar beträgt 65, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" als neutral bewertet wird. In den letzten 12 Monaten erzielte Rastar eine Performance von 33,66 Prozent, was eine Outperformance von +29,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Die Dividendenrendite von Rastar liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

