Rasche Umstellung und schnellere Möglichkeiten für Kleinserien jetzt auch bei Rémy Martin dank intelligentem, linearen Antriebssystem iTRAK

Brüssel (ots/PRNewswire) -Der französische Spezialist für Abfüllanlagen Perrier Bottling Company bringt die traditionelle Handhabung von Produkten mit festem Einzug ins digitale Zeitalter und schafft mit intelligenter Fördertechnik ein neues Konzept der Chargenflexibilität.BRÜSSEL, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit führende Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass das international für seinen beliebten Cognac bekannte Unternehmen Rémy Martin (https://www.remymartin.com/) die Vorteile einer neuen Abfülltechnologie nutzt, welche die Bewegungsprofile des intelligenten, linearen Antriebssystems iTRAK® (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/independent-cart-technology/itrak-intelligent-track-systems.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) einsetzt.Die neue Maschine wurde vom französischen Spezialisten für Abfüllanlagen Perrier Bottling Company entwickelt und ist die Antwort auf diverse Marktherausforderungen, denen sich Rémy Martin heutzutage stellen muss. Dazu gehören z. B. die Fähigkeit, mehrere Chargen abzufüllen, schnell zwischen einzelnen Chargen zu wechseln und eine schonende, aber positive Handhabung zu gewährleisten, um Verschleiß zu minimieren und die anspruchsvolle Aufmachung im Verkaufsregal beizubehalten.Eric Chalengeas, Regional Vice President Sales (South Region) bei Rockwell Automation, erklärt: „Eine Maschine für nur einen Zweck ist bei vielen Anwendungen mit hohem Durchsatz wirtschaftlich und operationell keine Option mehr. Unternehmen wünschen sich die Größenvorteile großer und mittlerer Chargen, aber gleichzeitig die Flexibilität kleinerer Mengen – alles mit ein und derselben Maschine. Unsere flexible Transporttechnologie lässt den ‚wirtschaftlich rentablen Einzelposten' realistischer werden, da Verpackungs- und Abfüllroutinen per Knopfdruck geändert werden können, oft mit minimalen technischen Eingriffen."Yannic Arenas, Regional Sales Manager für Frankreich bei Perrier Bottling Machines, fügt hinzu: „Rémy Martin war sich der Möglichkeiten bewusst, die das intelligente, lineare Antriebssystem iTRAK bietet, und bat uns, eine Maschine zu entwickeln, die sich dessen Flexibilität zunutze macht. Die Maschine war zunächst für neun Flaschenformate vorgesehen, wobei in der Anlaufphase zwei weitere Größen vom Marketing angefordert wurden. Der Wechsel von einer Charge zur nächsten dauert nur 15 Minuten, im Vergleich zu einem halben Tag in manchen Fällen."Mickael Guiard, Automation Technical Manager bei Rémy Martin, erklärt: „Wir hatten gesehen, was das intelligente, lineare Antriebssystem iTRAK in anderen Anwendungen erreicht hat und wussten, dass diese Fähigkeiten übertragbar waren. Der schnelle Chargenwechsel ermöglicht uns eine rasche Anpassung an die Nachfrage bei minimalen Ausfallzeiten, während die Abschaffung reibungsbasierter Transfersysteme dazu beiträgt, die hohen optischen Standards einer solch klassischen Marke beizubehalten."Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rasche-umstellung-und-schnellere-moglichkeiten-fur-kleinserien-jetzt-auch-bei-remy-martin-dank-intelligentem-linearen-antriebssystem-itrak-301949825.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell