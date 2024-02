Rasa Industries Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Rasa Industries hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2093,35 JPY verzeichnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 2341 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +11,83 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2159,24 JPY, was einer Distanz von +8,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Relative-Stärke-Index-Analyse zeigt, dass die Rasa Industries aktuell überverkauft ist, basierend auf dem RSI7 von 29,5 Punkten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI25 hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da hier weder überkauft noch überverkauft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien wird die Aktie von Rasa Industries als neutral bewertet, da die Diskussionsaktivität mittel ist und sich die Stimmungsänderung kaum verändert hat.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne besondere positive oder negative Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer für Rasa Industries.