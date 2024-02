Rasa Industries Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Rasa Industries-Aktie wird derzeit positiv bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 2300 JPY, was einer Entfernung von +9,75 Prozent vom GD200 (2095,72 JPY) entspricht. Dies signalisiert eine gute Entwicklung. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 2174,18 JPY im positiven Bereich. Der Abstand zum GD50 beträgt +5,79 Prozent, was ebenfalls als gutes Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rasa Industries liegt bei 44,52, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Rasa Industries in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine auffälligen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als neutral bewertet.

Abschließend betrachtet zeigt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Rasa Industries-Aktie.