Ras Technology Holdings-Anleger wird’s freuen!

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Ras, die auf sozialen Medien diskutiert werden, deuten auf ein deutliches Signal hin. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen überwiegen positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Ras unserer Meinung nach angemessen bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ras zeigte hierbei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ras mit einer Entfernung von +43,08 Prozent vom GD200 (0,65 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,87 AUD auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +6,9 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Ras-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Ras aktuell mit dem Wert 56 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".