Rare Foods Australia Aktie: Der weitere Knall!

Die Rare Foods Australia-Aktie steht derzeit unter genauer Beobachtung durch technische Analysten. Der aktuelle Kurs von 0,045 AUD liegt 25 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 0,05 AUD unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Das Anleger-Sentiment für die Rare Foods Australia-Aktie ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rare Foods Australia liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 83, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Rare Foods Australia-Aktie daher sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.