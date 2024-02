Rare Foods Australia Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Rare Foods Australia liegt bei 25, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 60, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem "Gut" Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rare Foods Australia ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Rare Foods Australia-Aktie von 0,045 AUD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 25% unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Der GD50, mit einem Kurs von 0,05 AUD, führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -10% beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Rare Foods Australia-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.