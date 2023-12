Rare Foods Australia Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Rare Foods Australia ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es viele positive Äußerungen und Meinungen, die eine positive Einschätzung der Aktie zeigen. Allerdings standen in den letzten Tagen auch einige negative Themen im Fokus, wodurch die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rare Foods Australia-Aktie überkauft ist und deshalb ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein neutrales Rating.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen in etwa der gleichen Intensität diskutiert wie zuvor, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rare Foods Australia-Aktie aktuell bei 0,06 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,046 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamtbewertung der Rare Foods Australia-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.