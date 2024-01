Rare Element Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Bei Rare Element liegt der RSI bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 64 für Rare Element, was als neutral eingestuft wird, und daher auch als "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite bei Rare Element beträgt 1,9 Prozent, was 26,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rare Element-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,42 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 CAD deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,35 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert. Daher wird die Rare Element-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Rare Element zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Rare Element führt.