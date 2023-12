Rare Element Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Rare Element-Aktie wurde in letzter Zeit einer eingehenden technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Bewertungen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -42,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Ähnlich fiel die Bewertung auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aus, mit einer Abweichung von -38,46 Prozent.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war jedoch positiver. In den letzten zwei Wochen wurden an sieben Tagen positive Themen häufiger diskutiert, während die negative Kommunikation an sechs Tagen überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab für die Rare Element-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis wurde eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 68,52 vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum führten zu einer "Schlecht"-Einstufung, aufgrund der unterdurchschnittlichen Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Insgesamt ergibt sich für Rare Element eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments sowie des Relative Strength Index und der Diskussionsintensität.