Rare Element Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Wochen wurde bei Rare Element eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Rare Element für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Rare Element-Aktie mit einem Kurs von 0,27 EUR derzeit -20,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,71 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 61,54) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Rare Element damit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rare Element in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit zur Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Neutral".