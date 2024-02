Rare Element Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Rare Element-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,71 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,32 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,06 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,07 CAD, was einen Abstand von +3,54 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs wird als Dividendenrendite bezeichnet. Rare Element weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 25,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -22,89 Prozent zur Branche und einer Einschätzung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rare Element für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rare Element-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,7) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rare Element.