Rare Element Aktie: Aufgepasst!

Die Rare Element-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,42 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,26 EUR, was einem Unterschied von -38,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 EUR liegt mit einem Schlusskurs von 0,26 EUR (-29,73 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rare Element also eine "Schlecht"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rare Element überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Rare Element festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rare Element-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Rare Element.