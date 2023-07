Rare Champagne wird in Kürze seinen 14. Jahrgang vorstellen: Rare Rosé Millésime 2014.

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) -EXTRA-ORDINAIREDer ausdrucksstarke Rare Rosé Millésime 2014 ist intensiv und ähnelt dem Rare Rosé Millésime 2007. Das Aussehen des Jahrgangs sticht hervor und überrascht durch seine außergewöhnliche, dichte und leicht kupferfarbene Farbe. Rare Champagnes vierter Millésime-Rosé ist gefüllt mit prickelnden Aromen.„Als ich den Rare Rosé Millésime 2014 probierte, war ich von seiner prickelnden Seite und den vielfältigen Aromen überrascht. Sein unerwarteter, exzentrischer und großzügiger Stil ähnelt sehr dem ersten Rosé Millésime des Hauses, den Rare Rosé Millésime 2007."Émilien Boutillat, derzeitige Kellermeister von Rare ChampagneDer originelle Rare Rosé Millésime 2014 erinnert an einen anspruchsvollen femininen Duft, ähnlich den besten Stunden der französischen Haute Parfumerie. Die Rose im Herzen des Rare Rosé Millésime 2014 blüht mit ausgezeichneter Eleganz auf. Alle Rosé Millésimes des Hauses enthalten die Lieblingsblume von Königin Marie-Antoinette, der Muse von Rare Champagne. Hier verbindet es sich mit Veilchen und schafft ein Bouquet aus anspruchsvollen und betörenden Harmonien, die die roten Fruchtnoten perfekt ergänzen. Die sensorische Eigenart des Rare Rosé Millésime 2014 bereichert die ausdrucksstarke Palette von Rare Champagne.Rare Rosé Millésime 2014 wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 450,00 € erhältlich sein.RARE CHAMPAGNEDie edlen Ursprünge von Rare Champagne gehen zurück auf den 6. Mai 1785, als Florens-Louis Heidsieck zum ersten Mal Königin Marie Antoinette traf und sagte: „Ich wollte einen Jahrgang, der einer Königin würdig ist!" Er schrieb. Die Legende wurde 200 Jahre später mit der Vorstellung des allerersten Rare Champagne-Jahrgangs, Rare Millésime 1976, im Schloss von Versailles im Jahr 1985 geboren.In den letzten 40 Jahren hat Rare Champagne nur 14 Jahrgänge präsentiert, alle in limitierter Auflage. Der Kellermeister ist bestrebt, außergewöhnliche und einzigartige Jahrgänge auszuwählen, die eine perfekte Beherrschung der Natur und eine Erfahrung, die aus Zeit und Fachkenntnis geboren wurde, widerspiegeln.Die von Arthus Bertrand entworfene goldene Tiara, die die kostbare Flasche schmückt, ist eine Allegorie auf die wundersame Rebe. Rare Champagne gedeiht Jahr für Jahr und drückt einen eleganten Stil aus, der von grenzenloser Frische, nachhaltiger Mineralisierung, strahlender Reinheit und subtilen Kontrasten geprägt ist.Rare Champagne ist eine Einführung in die französische Art, gut zu leben, deren zeitlose Eleganz keine Grenzen kennt.PRESSEKONTAKTEJustine Charlemagne communication@rare-champagne. (mailto:communication@rare-champagne.com)comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2146323/Rare_Rose_2014.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1919890/Rare_Champagne_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rare-champagne-wird-in-kurze-seinen-14-jahrgang-vorstellen-rare-rose-millesime-2014-301871385.htmlPressekontakt:+33(0)3 26 84 43 65Original-Content von: Rare Champagne, übermittelt durch news aktuell