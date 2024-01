RareX Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über Rarex diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Aspekte von Rarex, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Rarex wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ist Rarex derzeit -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -35 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Um festzustellen, ob die Rarex-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,56 Punkte) weisen darauf hin, dass die Rarex-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rarex somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.