RareX Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Rarex-Aktie befindet sich derzeit bei 0,02 AUD und liegt damit um -33,33 Prozent unter dem GD200 (0,03 AUD). Dies ist ein "Schlecht"-Signal gemäß der technischen Analyse. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt ebenfalls bei 0,02 AUD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Rarex als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Rarex eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Rarex war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Rarex zeigt eine Ausprägung von 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,96 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf diesem Gesamtbild.