RareX Aktie: Jetzt knallt es!

Die Rarex-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,016 AUD) um -46,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Rarex in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Bei der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass Rarex in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rarex-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 77 bzw. 77,5, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Auswertung des Sentiments und der Anleger-Stimmung für die Rarex-Aktie eine Gesamteinstufung als "Schlecht".