RareX Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Diskussionen über Rarex in den sozialen Medien geben Aufschluss über die allgemeine Stimmung und Einschätzungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Kommentare zu Rarex geäußert. Auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Rarex in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Rarex in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Rarex unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb dies zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rarex-Aktie beträgt aktuell 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,69 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Rarex.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Rarex-Aktie beträgt derzeit 0,04 AUD, was einen deutlichen Abwärtstrend zeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls auf einen Abwärtstrend hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rarex auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.