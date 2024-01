RareX Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Rarex wird der RSI anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da dieser Wert bei 55,56 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rarex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,027 AUD, was einem Unterschied von -32,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 AUD liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-10 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rarex ist insgesamt neutral. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Rarex wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.