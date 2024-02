Raptis Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war auch die Aktie von Raptis Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über Raptis diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden als gleitende Durchschnitte betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Raptis-Aktie beträgt aktuell 0,02 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,023 AUD liegt (+15 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD über dem letzten Schlusskurs (+15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Raptis somit basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts ins Verhältnis und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Raptis-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (50) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Raptis.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Raptis konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.