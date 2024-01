Rapid Nutrition Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Rapid Nutrition hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Underperformance von -103,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Rapid Nutrition mit 56,52 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Rapid Nutrition waren weder positiv noch negativ. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Rapid Nutrition wird ebenfalls als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu der "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rapid Nutrition zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rapid Nutrition zeigt, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Somit wird die Aktie von Rapid Nutrition insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Rapid Nutrition basierend auf der Performance im Vergleich zu ähnlichen Aktien, dem Anleger-Sentiment, der langfristigen Stimmung und dem RSI.