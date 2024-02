Rapid Micro Biosystems Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Anlegerstimmung gegenüber Rapid Micro Biosystems war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier Tage mit überwiegend positiven Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsanalyse führt.

Von institutioneller Seite erhält das Unternehmen hauptsächlich neutrale Bewertungen von Analysten. In den letzten 12 Monaten gab es keine positiven oder negativen Einschätzungen. Es wurden jedoch keine aktuellen Analystenupdates veröffentlicht. Die Analysten sehen den aktuellen Kurs von 0,97 USD kritisch und erwarten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Rapid Micro Biosystems auf 7- und 25-Tage-Basis neutral ist. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,97 USD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt ergeben ebenfalls neutrale Bewertungen für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Rapid Micro Biosystems daher eine neutrale Bewertung sowohl in der Anlegerstimmung als auch von institutionellen Analysten und aus charttechnischer Sicht.

