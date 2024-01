Rapid Micro Biosystems Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Laut den Diskussionen in den sozialen Medien wurde vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Rapid Micro Biosystems veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Rapid Micro Biosystems, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Rapid Micro Biosystems mit einem Kurs von 0,94 USD inzwischen -6,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,84 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Aktie der Rapid Micro Biosystems wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leitet sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rapid Micro Biosystems vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Rapid Micro Biosystems die Einschätzung "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Rapid Micro Biosystems für die vergangenen Monate eine übliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Rapid Micro Biosystems insgesamt ein "Neutral"-Wert.