Rapid Micro Biosystems Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Für Rapid Micro Biosystems gibt es verschiedene Einschätzungen von Analysten. Im letzten Jahr wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Insgesamt erhält die Aktie von Rapid Micro Biosystems also eine positive Empfehlung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 1,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,907 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -11,08 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,01 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,907 USD) und führt zu einer weiteren negativen Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie auf dieser Basis neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Rapid Micro Biosystems gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien als neutral bewertet wird.