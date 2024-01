Rapid Micro Biosystems Aktie: Alles nach Plan!

Die Rapid Micro Biosystems-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält die Rapid Micro Biosystems-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,96 USD weicht um -4,95 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,01 USD) weist eine ähnliche Abweichung auf, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Die Diskussionsintensität war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment bewertet.