Rapid Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analystenbewertung der Rapid-Aktie zeigt, dass von insgesamt 18 Analysten 4 die Aktie als "Gut", 7 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" einstufen. Im Vergleich dazu ergab die Bewertung des vergangenen Monats, dass keiner der Analysten die Aktie als "Gut", einer als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet hat. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einer Einstufung als "Neutral", wobei die Analysten ein Kursziel von 51 USD erwarten. Dies zeigt eine Erwartung von -10,68 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 57,1 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 47,82 USD für die Rapid-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 57,1 USD, was einem Unterschied von +19,41 Prozent entspricht und daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Rapid-Aktie in der einfachen Charttechnik führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Rapid-Aktie angesprochen, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bestätigt.

In Bezug auf die Dividende weist Rapid derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 2,27 % eine negative Bewertung der ausgeschütteten Dividende ergibt. Mit einer Differenz von 2,27 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.