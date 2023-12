Rapid Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Analysteneinschätzungen für die Rapid-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigen, dass sie 4 Mal als Gut und 7 Mal als Neutral eingestuft wurde. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig betrachtet erhält die Aktie also ein neutrales Rating von institutioneller Seite. Innerhalb eines Monats gab es keine positiven Bewertungen, eine neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -12,87 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 51 USD.

Das Stimmungsbild für Rapid hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, basierend auf Auswertungen der sozialen Medien. Die Veränderung der Stimmung wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Rapid in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rapid-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,53 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +10,77 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rapid-Aktie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Rapid also gemischte Bewertungen von Analysten und basierend auf der technischen Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.