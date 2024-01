Rapid Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Identifizierung überkaufter oder unterkaufter Titel darstellt. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Rapid-Aktie bei 56. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 56,24 liegt. Auch hier wird die Rapid-Aktie auf dieser Grundlage als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rapid.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Rapid derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Rapid von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Rapid hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wofür Rapid ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Rapid-Aktie bei 54,08 USD, was aktuell +0,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,85 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.