Rapid Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rapid-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen und auch hierbei zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Rapid basierend auf dem RSI.

Die Stimmung für Rapid hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Rapid-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,16 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +62,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und eine Überperformance von 63,91 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Rapid ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund von 3 Kaufempfehlungen, 7 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51,67 USD, was auf eine voraussichtliche Kursentwicklung von -4,46 Prozent hindeutet und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Rapid-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einer "Neutral"-Einstufung versehen.