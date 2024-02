Rapid Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Rapid hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 72,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -1,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rapid im Branchenvergleich eine Outperformance von +73,19 Prozent erreicht hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 581,73 Prozent im letzten Jahr, und Rapid liegt 509,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Rapid in dieser Kategorie neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Rapid wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass das Stimmungsbild sich zum Positiven gewandelt hat. Die Stimmungsänderung wird anhand der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bewertet. Da bei Rapid positive Auffälligkeiten registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Rapid für dieses Stufe daher ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Rapid auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,17 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rapid bei 49,09 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 56,79 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +15,69 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 55,64 USD, was einer Differenz von +2,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut" für Rapid.