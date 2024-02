Rapid Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier als "überkauft" oder "überverkauft" angesehen werden kann. Dieser Indikator liefert Einblicke in die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Rapid wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,87 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Rapid-Aktie hindeutet. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 39,05 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält Rapid eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Sentiment und Buzz rund um Rapid wurden ebenfalls untersucht, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität der Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Rapid in diesem Punkt führt.

Analysten bewerten die Rapid-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten impliziert ein Abwärtspotential von -12,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Rapid eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Rapid im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,21 Prozentpunkte weniger als den Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.