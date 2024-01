Rapid Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den sozialen Netzwerken herrscht eine vorwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. Über fünf Tage hinweg dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit waren die Anleger verstärkt besorgt über negative Aspekte in Bezug auf das Unternehmen Rapid. Infolgedessen hat die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein gängiges Werkzeug in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Rapid liegt derzeit bei 82,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Rapid auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Rapid-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie. Kurzfristig betrachtet gibt es keine positiven Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Rapid insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann aktuell bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 2,23 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.