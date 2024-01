Rapid Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und daher als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Wertpapiere gilt. Die aktuelle RSI für die Rapid-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 33,33 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Rapid-Aktie auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Rapid eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Aufgrund dieser niedrigen Rendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird daher als eher unrentables Investment betrachtet.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so ergibt sich aus den letzten zwölf Monaten eine "Neutral"-Bewertung für die Rapid-Aktie, basierend auf 11 Analystenbewertungen, von denen 4 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da innerhalb eines Monats keine positiven Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51 USD, was auf ein Abwärtspotential von -10,68 Prozent hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Rapid-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 47,82 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 57,1 USD liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Rapid-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.