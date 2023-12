Rapid Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Rapid hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 72,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,76 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rapid eine Outperformance von +64,39 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Rapid mit einer mittleren Rendite von 7,5 Prozent im letzten Jahr um 64,66 Prozent über diesem Durchschnittswert gelegen. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Rapid eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Rapid auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 4 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51 USD, was einer Erwartung von -10,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die Bewertung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Themen rund um den Wert von Rapid.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Rapid, mit einer überdurchschnittlichen Performance, aber einem negativen Stimmungsbild bei Anlegern und im langfristigen Sentiment.