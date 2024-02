Rapid Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Rapid-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 49,3 USD. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 61,47 USD, was einem Unterschied von +24,69 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 56,21 USD unter dem letzten Schlusskurs (+9,36 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Rapid-Aktie in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen und Themen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, was sich auch in der Anlegerstimmung widerspiegelt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme negativer Kommentare über Rapid zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate ergeben insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Rapid liegt bei 52,5 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -14,59 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt führen die Analysten-Untersuchungen daher zur Einstufung "Neutral" für die Rapid-Aktie.