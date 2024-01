Rapid Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung unter den Anlegern von Rapid ist laut den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das Unternehmen führt.

Die Dividendenrendite von Rapid beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält jedoch aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rapid-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine negative Gesamtbewertung für Rapid.