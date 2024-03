Rapid Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Rapid wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringfügige Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Rapid derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rapid liegt bei 51,84, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Rapid daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Rapid-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund eines positiven Unterschieds zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage. Jedoch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt. Insgesamt erhält Rapid damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.