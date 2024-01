Rapid Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Softwarefirma Rapid schüttet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Rapid-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 48,85 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 54,55 USD verzeichnet, was einer Steigerung von 11,67 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 55,18 USD, was einem Rückgang von 1,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie konnte die Rapid-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,16 Prozent erzielen, was 63,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Softwareunternehmen liegt im Durchschnitt bei 7,01 Prozent, wobei Rapid aktuell 65,15 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Rapid-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft, mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 53,38 USD, was einer erwarteten Performance von -2,15 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.