Rapid Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analystenbewertung für Rapid ergibt sich wie folgt: In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 52,50 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -10,88 Prozent sinken wird. Daher wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technisch gesehen liegt der aktuelle Kurs von Rapid bei 58,91 USD, was +3,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Kurzfristig gesehen lautet die Einschätzung daher "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +18,63 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Rapid beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rapid-Aktie beträgt aktuell 49 für die letzten 7 Tage und 42,55 für die letzten 25 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren für Rapid eine Gesamtbewertung von "Neutral".