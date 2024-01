Rapid Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Dividendenrendite für Rapid beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei einer längerfristigen Betrachtung zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Rapid durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rapid liegt bei 24,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Rapid mit einer Rendite von 72,16 Prozent mehr als 65 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,83 Prozent aufweist, liegt Rapid mit 68,32 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.