Rapid Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten Wochen konnte bei Rapid eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigt. Dieses Kriterium wird daher positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für Rapid.

Im Vergleich zur "Software"-Branche konnte Rapid in den vergangenen 12 Monaten eine erhebliche Outperformance von +73,19 Prozent erzielen. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 509,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rapid bei 49,09 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 56,79 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 55,64 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Rapid in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen wurde. Dies führt zu einer neutralen langfristigen Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 53,38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -6,01 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Rapid basierend auf den Analystenbewertungen.