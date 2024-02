Rapid Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs des Unternehmens Rapid hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um -3,45 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rapid im Branchenvergleich eine Outperformance von +19,04 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 575,92 Prozent im letzten Jahr, während Rapid 560,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Rapid in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Rapid eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rapid daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Rapid liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 52,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -12,18 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Rapid-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rapid-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 35,87 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".